وزير التعليم يجري حوارًا مع الطلاب خلال احتفالية مسابقة العلوم والهندسة

كتب- أحمد الجندي:

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروعات الطلاب المشاركين في المسابقة الدولية للعلوم والهندسة (ISEF)، حيث أجرى حوارًا مع الطلاب مثنيًا على مشروعاتهم المتميزة ومشجعًا لهم على مواصلة الإبداع.

وفي ختام الاحتفالية، كرّم الوزير 24 طالبًا وطالبة فائزين على المستويين الوطني والعالمي في المسابقة، ومنحهم شهادات تقدير تشجيعًا لجهودهم المتميزة وإبداعاتهم العلمية.

وحضر الاحتفال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور مصطفى رفعت، رئيس أمناء المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف منصور، رئيس أمناء الجامعة الألمانية، والدكتور ماهر مصباح، أمين عام الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى قيادات من وزارة التربية والتعليم، منهم الدكتور أحمد ضاهر والدكتور أيمن بهاء الدين.

جاء هذا التكريم تقديرًا للجهود المبذولة من الطلاب، ودعمًا لاستمرارية الابتكار والإبداع الذي يُسهم في تعزيز مكانة مصر العلمية على المستويين المحلي والدولي.

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