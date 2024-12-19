فيديو .. شرح مادة العلوم درس "التكييف" للصف الرابع الابتدائي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي"، أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد للصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الخميس، عن شرح مادة العلوم درس "التكييف" للصف الرابع الابتدائي.

يذكر أن موقع "مصراوي" وقع اتفاقية تعاون كبرى مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة لعمل سلسلة مراجعات مجانية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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