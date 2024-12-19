مسؤولة أمريكية تشيد بإنجازات الطلاب المصريين بمسابقة العلوم والهندسة

كتب- أحمد الجندي:

رحبت الدكتورة ماريسول بيريز، نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالوزير محمد عبد اللطيف، والدكتور مصطفى رفعت، وعدد من رؤساء الجامعات ومديري المدارس والمعلمين، إلى جانب الطلاب الموهوبين الذين مثلوا مصر في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (Intel ISEF) لهذا العام.

وأعربت "بيريز" عن فخرها بالشباب المصري الذي تنافس مع علماء شباب من 70 دولة، وحقق إنجازًا غير مسبوق بفوزه باثنتي عشرة جائزة كبرى.

وأشادت نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالمشروعات المبتكرة التي طورها الطلاب، مثل تطبيق للهاتف المحمول يتيح الكشف المبكر عن صعوبات القراءة للأطفال الناطقين بالعربية، وجهاز مبتكر يساعد الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على تحريك اليدين في التفاعل مع الآلات عبر حركات الرأس.

وأكدت "بيريز" أن هذه الابتكارات تُظهر أن العلوم ليست مجرد تجارب داخل المختبرات، بل هي حلول عملية تغير حياة الناس وتفيد المجتمعات.

وأوضحت الدكتورة ماريسول بيريز، أن تحقيق مثل هذه الإنجازات يتطلب استثمارًا كبيرًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مشيرة إلى الشراكة التي عقدتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الحكومة المصرية منذ عام 2011 لإنشاء أول مدرسة STEM. واليوم، وبعد 13 عامًا، أصبح هناك 21 مدرسة تقدم هذا النوع من التعليم، مع خطط لتزويدها بمختبرات متطورة وتوسيع هذا النموذج التعليمي.

واختتمت "بيريز" كلمتها بالتعبير عن امتنانها للقيادة المتميزة التي أظهرها الوزير محمد عبد اللطيف في دعم تعليم STEM، مقدمة الشكر للمعلمين الذين ألهموا ودعموا الطلاب المتميزين الذين تم تكريمهم في هذا الحدث.

اقرأ أيضاً:

" التعليم" تقرر عقد تدريبات للمعلمين بالمدارس الفنية.. تعرف علي المواعيد

"التعليم" تعلن عن مسابقة دينية للطلاب بالتعاون مع "الأوقاف".. تعرف على الضوابط

ماهي خطوات استلام تابلت مدرسي جديد في حالات الفقد والاستبدال؟