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مكتبة الإسكندرية تستعرض مراحل مسابقة ISEF وجهود دعم الطلاب الموهوبين

02:27 م الخميس 19 ديسمبر 2024

مكتبة الإسكندرية

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كتب- أحمد الجندي:

استعرضت الدكتورة شيماء الدمرداش، المدير التنفيذي لمشروع إعادة إحياء التراث بمكتبة الإسكندرية، بالنيابة عن الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، مراحل مسابقة ISEF خلال تسعة أشهر، والتصفيات التي تمر بها المسابقة من خلال آلاف المشاريع.

وأوضحت "الدمرداش" أن مكتبة الإسكندرية تقوم من خلال القبة السماوية بإعداد معارض دائمة لعرض مشروعات الطلاب وأفكارهم ومقترحاتهم، ويتم تقييمها من قبل أكاديميين وأساتذة الجامعات.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي بعنوان "قصة آيسف 2024"، بالإضافة إلى عرض للطلاب بعنوان "مغامرتنا في معرض آيسف: رحلة الاكتشاف والابتكار".

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مكتبة الإسكندرية شيماء الدمرداش مسابقة ISEF
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