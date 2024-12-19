وزير التعليم لفائزين بمسابقة العلوم والهندسة: أنتم مستقبل مصر

كتب - أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولي اهتمامًا كبيرًا لاكتشاف ودعم المواهب والمبتكرين في المجالات الأكاديمية والعلمية والرياضية. وأضاف أن الوزارة ملتزمة برعاية هؤلاء الموهوبين، وتزويدهم بالموارد اللازمة لتحقيق النجاح، ليصبحوا قادة مبدعين وقادرين في المستقبل.

وأوضح "عبد اللطيف" أن المسابقة الدولية للعلوم والهندسة (ISEF) تُعد إحدى المسابقات الدولية المرموقة في العلوم والهندسة في مرحلة التعليم قبل الجامعي. وهي منتدى عالمي يحتفي بالابتكار والإبداع العلمي، ويتيح للطلاب فرص الاستكشاف والاكتشاف والابتكار. من خلال المشاركة، يكتسب الطلاب مهارات قيمة في مجالات البحث العلمي، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، أثناء مواجهة التحديات العلمية الملحة.

وتشمل المسابقة مجالات علمية متنوعة، مثل: العلوم السلوكية والاجتماعية، الكيمياء، الفيزياء، علم الأحياء الدقيقة، الهندسة البيئية، علم الفلك، علوم الحيوان، الرياضيات، والتكنولوجيا. وتمنح المسابقة الطلاب منصة لعرض أفكارهم ومشروعاتهم على المسرح العالمي، مما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والتميز.

ووجه الوزير رسالة إلى الطلاب الفائزين في المسابقة قائلًا: "أنتم مستقبل مصر، ويمثل أداؤكم المتميز في مسابقة (ISEF) برهانًا على عملكم الجاد، وشغفكم بالبحث العلمي، وتفانيكم. لذا، أشجعكم على مواصلة السعي لتحقيق التميز، واستثمار نجاحكم اليوم كنقطة انطلاق لتحقيق إنجازات أكبر. وتذكروا أن المستقبل أمامكم، والتعليم هو أقوى أداة لتشكيله."

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في فوز الطلاب في هذه المسابقة العالمية، إلى أولياء الأمور الذين دعموا وشجعوا أطفالهم، وإلى المعلمين والمدربين الذين أرشدوهم، وإلى منظمي ومنسقي هذا الحدث، قائلاً: "لقد كان تفانيكم مثاليا. معًا، نبني لمصر مستقبلاً أكثر إشراقًا، مستقبلاً يتسم بالابتكار والإبداع والتميز. فلنواصل العمل يدًا بيد لدعم مواهب شبابنا، وتمهيد الطريق لنجاحهم."

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