عبد اللطيف وحجازي يكرمان الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة

كتب - أحمد الجندي:

تصوير - هاني رجب:

كرّم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، اليوم الخميس، الطلاب الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (Intel ISEF) خلال احتفالية أقيمت خصيصًا لتكريمهم.

ومن الجدير بالذكر أن المعرض الدولي للعلوم والهندسة يستضيف طلابًا مرشحين من معارض محلية في دولهم، حيث يقدمون مشروعاتهم المبتكرة أمام لجان تحكيم دولية. ويُعد المعرض فرصة استثنائية للطلاب لعرض مهاراتهم العلمية والإبداعية والتنافس على مستوى عالمي.

ويُذكر أن الطلاب الفائزين قد تألقوا بمشروعاتهم المتميزة في منافسات المعرض، الذي يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات العلمية العالمية، بمشاركة طلاب من مختلف دول العالم.

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