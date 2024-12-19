وزير التعليم: تفوق الطلاب بمسابقة العلوم والهندسة يُظهر الإمكانات اللامحدودة لشباب مصر

كتب - أحمد الجندي:

تصوير - هاني رجب:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته في احتفالية تكريم الفائزين بالمسابقة الدولية للعلوم والهندسة (ISEF)، اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس روح التميز والإبداع لدى الشباب المصري.

وأشار عبد اللطيف إلى أن تفوق الطلاب في هذه المسابقة العالمية يُبرز الإمكانات اللامحدودة لشباب مصر، ويعكس تفانيهم وإبداعهم، إضافة إلى الالتزام الراسخ من الدولة المصرية لتعزيز التميز في التعليم.

وأوضح الوزير أن هذه الاحتفالية تجسد دعم القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في رأس المال البشري وتحسين الخدمات التعليمية، لا سيما للطلاب الموهوبين والمتفوقين.

وثمّن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجهود الكبيرة التي تبذلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وتنمية مهارات الطلاب للمشاركة في المسابقات الدولية.

وأضاف الوزير أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتضافرة من الأسر، المدارس، المعلمين، المشرفين، والمؤسسات، الذين عملوا معًا على خلق بيئة تُحفّز على النمو والتعلم والإبداع.

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