كيف يستعد الطلاب لامتحانات منتصف العام.. خبير تربوي يوضح

كتب- أحمد الجندي:

قدم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، نصائح للطلاب استعداداً لامتحانات منتصف العام للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وقال الدكتور عاصم حجازي، إنه يجب علي الطالب الاهتمام بتقسيم المواد على عدد الأيام مع تخصيص وقت للمراجعة وعليه أن يحدد مواعيد ثابتة للبدء والانتهاء من كل مهمة ولا ينبغي التخلي تماما عن الفترات المخصصة للترفيه وإنما يجب تقليلها وزيادة الفترات المخصصة للمذاكرة.

نصائح للطلاب استعداداُ لامتحانات منتصف العام

وأوضح " حجازي" في تصريحات لمصراوي أن هناك مجموعة من النصائح التي تساعد الطالب في الاستعداد لامتحانات منتصف العام جيداً وهي:

- الاهتمام بالتغذية السليمة من حيث نوعية الطعام التي يتناولها الطالب بحيث يبتعد عن الوجبات الدسمة والأطعمة غير الصحية ومن حيث كمية الطعام بحيث يوزع فترات تناول الطعام على خمس مرات وليس على ثلاث مرات ويحرص على عدم الوصول إلى مستوى الشبع الزائد أو التخمة أو الجوع مع الحرص على تناول كميات كافية من المياه وممارسة بعض الأنشطة الرياضية البسيطة وأخذ قسط كاف من النوم لا يقل عن ثماني ساعات يوميا.

- تهيئة مكان مناسب للمذاكرة تتوافر فيه الإضاءة الجيدة والتهوية ودرجة الحرارة المناسبة والجلسة المريحة ويكون بعيدا عن مكان نوم الطالب وبعيدا عن الضوضاء.

- الحرص على ضبط الدورة المعرفية للطالب بحيث ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا للمذاكرة حتى يتعود المخ على النشاط والتركيز في فترة الصباح.

- الاهتمام بتوافر عناصر الدعم والتحفيز والتشجيع والتفاؤل والثقة والحب غير المشروط والاهتمام من قبل الأسرة والبعد عن المقارنات والتوقعات المبالغ فيها.

- يجب على الطالب استخدام معينات التذكر كالخرائط الذهنية والتلخيص والألوان وطرح الأسئلة وحل التدريبات والاستفادة من المنصات الرقمية.

- الابتعاد تماما عن السوشيال ميديا وعن كل ما يثير لدى الطالب التوتر والقلق .

- البدء بمذاكرة المادة كاملة ثم حل التدريبات عليها بعد ذلك .

- تقسيم المواد الصعبة إلى أجزاء بسيطة لتسهيل فهمها وعدم الانتقال من جزئية إلى أخرى إلا بعد اتقانها تماما.

- البدء بأخذ فكرة عامة عن الموضوع قبل البدء في مذاكرته بالتفصيل.

- البدء في المذاكرة بترتيب الكتاب لتسهيل اكتشاف العلاقات بين أجزاء الموضوع.

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