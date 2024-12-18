فيديو .. شرح مادة اللغة العربية درس "الأسماء الموصولة " للصف الثاني الابتدائي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الثلاثاء ، عن شرح مادة اللغة العربية درس " الأسماء الموصولة " للصف الثاني الابتدائي.

مفاجأة في نسبة حضور الطلاب بالمدارس في العام الدراسي الجديد

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع زيارات الوزارة للمدارس تتم بشكل مفاجئ؛ بهدف متابعة الانضباط والوقوف على سير العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير، اليوم الثلاثاء، في عدد من مدارس محافظة الغربية؛ حيث اصطحب معه مجموعة من الصحفيين.

‎وأوضح الوزير، في تصريحاته، أن جميع المدارس حاليًّا خالية من أي عجز في المعلمين لمواد التعليم الأساسي، مشيرًا إلى أن نسبة حضور الطلاب بالمدارس وصلت إلى 85% في مختلف محافظات الجمهورية.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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