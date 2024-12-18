بالفيديو .. شرح مادة اللغة العربية درس "أقسام الكلام " للصف الثاني الابتدائي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الثلاثاء ، عن شرح مادة اللغة العربية درس " أقسام الكلام" للصف الثاني الابتدائي.

في جولة مفاجئة.. وزير التعليم يزور مدارس الغربية لمتابعة سير العملية التعليمية

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس محافظة الغربية، بحضور مجموعة من الصحفيين، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظامها في مختلف محافظات الجمهورية.

واستهل الوزير جولته بزيارة مدرسة الشهيد عبد الله شنيشن إعدادية بنات بإدارة قطور التعليمية حيث تفقد عددًا من فصول المدرسة، واطلع الوزير على أداء الطلاب في كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.



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