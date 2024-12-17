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من داخل الأتوبيس.. وزير التعليم يعقد جلسة حوارية مع الصحفيين خلال جولته بالغربية

08:49 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

وزير التعليم يعقد جلسة حوارية مع الصحفيين

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كتب- أحمد الجندي:
ترك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيارته وأصر على الركوب في الأتوبيس الخاص بالصحفيين خلال جولته المفاجئة لمدارس الغربية، حيث تحرك الأتوبيس دون أن يعلم أحد من المارة أن الوزير بداخله.

وعقد وزير التعليم جلسة حوارية مع الصحفيين ردًا على تساؤلاتهم التي تشغل بال الكثيرين.

وخلال الرحلة، أوضح "عبد اللطيف" أن التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية ساهمت في الوقوف على مستوى تحصيل الطلاب ومتابعة المعلمين لهذا التحصيل، مضيفًا أن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وضعت المنظومة التعليمية داخل المدارس في إطار منضبط يحفظ حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب.

وأشار الوزير أيضًا إلى نجاح الوزارة في التغلب على العجز في أعداد المعلمين، مؤكدًا أنه حاليًا لا يوجد أي عجز في معلمي المواد الأساسية في أي مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير التعليم أن التغلب على التحديات التي كانت تواجه المنظومة التعليمية بالمدارس، والمتعلقة بالكثافات والعجز في أعداد المعلمين، يمثل خطوة نحو الارتقاء بمختلف نواحي العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تكثف كافة جهودها لتقديم خدمة تعليمية حقيقية للطلاب بالمدارس، بهدف تنشئة أجيال تنهض بالوطن.

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