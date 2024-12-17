وصفهم بـ"الأبطال".. وزير التعليم يشيد بهؤلاء في انضباط العام الدراسي الجديد

كتب- أحمد الجندي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حوارًا مع وفد محرري ملف التعليم المرافق له خلال تفقده مدارس محافظة الغربية، وأشاد خلاله بدور معلمي مصر العظيم في انضباط العام الدراسي الجاري، واصفًا إياهم بـ"الأبطال".

وأكد عبد اللطيف انضباط حضور الطلاب بالمدارس، والذي تجاوز ٨٥٪؜ في العام الدراسي الحالي مقارنةً بـ٩٪؜ العام الماضي، مشيرًا إلى أن انضباط حضور الطلاب في المدارس أسهم في اعتمادهم على التحصيل الدراسي من المدارس بشكل رئيسي والابتعاد عن أي مصادر خارجية أخرى.

وأوضح الوزير أن كل المدارس على مستوى الجمهورية تشهد متابعةً يوميةً من الوزارة من خلال لجان متابعة متواصلة؛ للتأكد من انضباط العملية التعليمية وتطبيق كل القرارات والآليات المعلنة.

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