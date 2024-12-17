جولة مفاجئة.. وزير التعليم يزور مدارس الغربية لمتابعة سير العملية التعليمية

وزير التعليم: نعمل على تحويل 1270 مدرسة تعليم فنى إلى مدارس تكنولوجية

كتب- أحمد الجندي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس محافظة الغربية، بحضور مجموعة من الصحفيين، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظامها في مختلف محافظات الجمهورية.

واستهل الوزير جولته بزيارة مدرسة الشهيد عبد الله شنيشن إعدادية بنات بإدارة قطور التعليمية حيث تفقد عددًا من فصول المدرسة، واطلع الوزير على أداء الطلاب في كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم.

كما حرص "عبداللطيف" على متابعة مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، وتقييم أدائهم، للتأكد من مستوى مهارات القراءة وفهم الدروس لديهم، وتحديد مستواهم التعليمى.

والجدير بالذكر أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة الوزارة لمتابعة المدارس ميدانيًا والاطلاع على مدى تطبيق المناهج وتوافر الأدوات التعليمية التي تسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

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