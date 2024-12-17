" التعليم" تحدد ضوابط بشأن التعامل مع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارات بشأن سرعة سداد المصروفات الدراسية المتأخرة للطلاب غير المسددين لأعوام سابقة للمدارس الرسمية لغات مؤكده علي أنه يتم التنبيه من خلال مجلس الأمناء على أولياء الأمور بسرعة سداد المصروفات الدراسية المتأخرة خلال الفصل الدراسي الأول للطلاب غير المسددين للأعوام السابقة.

وأوضحت الوزارة، أنه في حال عدم السداد يحول الطالب إلى أقرب مدرسة عربي بعد اتباع الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

الإجراءات المتبعة للطلاب غير المسددين للمصروفات

وأكدت الوزارة علي الإجراءات المتبعة للطلاب غير المسددين أو المنقطعين لعام أو أكثر من عام تشكيل لجنة من المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كلا من مسئول شئون الطلبة، وسكرتير المدرسة وعضو من قسم الإحصاء بالإدارة لعمل حصر بالطلاب غير المسددين والمنقطعين في جميع المراحل الدراسية، وهي كالتالي:

- غير المسددين لعام دراسي واحد سابق ؛ في حال عدم سداد ولي الأمر المصروفات والمتأخرات الدراسية حتى نهاية السنة الثانية يتم تحويل ملف الطالب إلى أقرب مدرسة رسمي عربي دون الرجوع الي ولي الأمر، بعد استنفاذ كل الطرق لإخطار ولي الأمر بأقرب وسيلة ممكنة (الإنذار بالبريد - التواصل تليفونيا - التواصل عن طريق جروب المدرسة).

- غير المسددين لأكثر من عام دراسي عامين وأكثر، في حال عدم سداد ولي الأمر المصروفات والمتأخرات الدراسية قبل بدء العام الدراسي الثالث لإصدار الكتاب الدوري يتم تحويل ملف الطالب إلى أقرب مدرسة رسمي عربي دون الرجوع إلى ولي الأمر، بعد استنفاذ كل الطرق لإخطار ولي الأمر بأقرب وسيلة ممكنة.

- في حال سداد ولي الأمر لجميع الرسوم الدراسية والمصروفات المستحقة والمتأخرات على الطالب يستثني الطالب من التحويل إلى مدرسة عربي ويعود إلى مدرسته الاصلية الرسمية لغات او المتميزة لغات، وإلغاء ما ترتب عليه من إجراءات سابقة للطالب قامت بها الإدارة التعليمية في الإحصاء، ويطبق ذلك على الطلاب المسددين للمتأخرات في نفس عام تحويلهم فقط، ولا يطبق على الطلاب المحولين من أعوام سابقة.

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