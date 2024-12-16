فيديو .. شرح مادة اللغة العربية "أساليب الفعل الماضي والمضارع " للصف الثاني الابتدائي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الاثنين ، عن شرح مادة اللغة العربية درس " أساليب الفعل الماضي والمضارع " للصف الثاني الابتدائي.

توجيه بإعداد ملف خاص بكل طالب من ذوي الإعاقة بنظام الدمج

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن نظام الدمج التعليمي بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وأوضحت الوزارة أنه في إطار رعاية الطلاب من ذوي الإعاقة المقيدين بنظام الدمج التعليمي للعام الدراسي 2024/2025 بالصف الأول رياض أطفال، والصف الأول الابتدائي، يرجى التوجيه لجميع المدارس الملتحق بها طلاب من ذوي الإعاقة بنظام الدمج إعداد ملف خاص بكل طالب.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

اقرأ أيضاً:

" التعليم" تقرر عقد تدريبات للمعلمين بالمدارس الفنية.. تعرف علي المواعيد

"التعليم" تعلن عن مسابقة دينية للطلاب بالتعاون مع "الأوقاف".. تعرف على الضوابط

ماهي خطوات استلام تابلت مدرسي جديد في حالات الفقد والاستبدال؟