مواصفات امتحان مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي..تعرف على شكل الأسئلة

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحان مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 وضوابط الورقة الامتحانية وشكل الأسئلة.

أنواع الأسئلة بالورقة الامتحانية

وأوضحت الوزارة، أن أنواع الأسئلة بالورقة الامتحانية تحتوي على:

- الأسئلة الموضوعية وتشمل( الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، المزاوجة، الإكمال المقيد، المصطلح العلمي، إعادة ترتيب، صوب ما تحته خط، استخرج الكلمة المختلفة، لمن تنسب الأعمال، حدد من المسئول عن).

- الأسئلة المقالية ذات الاجابة القصيرة وتشمل( الشرح، التفسير، التوضيح، المقارنة، ماذا يحدث لو، أذكر السبب، ما وظيفة، ما أهمية).

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي

- زمن الإجابة علي الورقة الامتحانية؛ ساعتين.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).

- عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخري لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد.

أن يكون للسؤال الواحد إجابة واحدة محددة وصحيحة مع البعد عن الاحتمالات.



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