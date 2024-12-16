لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مواصفات امتحان مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي..تعرف على شكل الأسئلة

04:19 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

وزارة التربية والتعليم والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحان مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 وضوابط الورقة الامتحانية وشكل الأسئلة.

أنواع الأسئلة بالورقة الامتحانية

وأوضحت الوزارة، أن أنواع الأسئلة بالورقة الامتحانية تحتوي على:

- الأسئلة الموضوعية وتشمل( الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، المزاوجة، الإكمال المقيد، المصطلح العلمي، إعادة ترتيب، صوب ما تحته خط، استخرج الكلمة المختلفة، لمن تنسب الأعمال، حدد من المسئول عن).

- الأسئلة المقالية ذات الاجابة القصيرة وتشمل( الشرح، التفسير، التوضيح، المقارنة، ماذا يحدث لو، أذكر السبب، ما وظيفة، ما أهمية).

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي

- زمن الإجابة علي الورقة الامتحانية؛ ساعتين.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).

- عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخري لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد.

  • أن يكون للسؤال الواحد إجابة واحدة محددة وصحيحة مع البعد عن الاحتمالات.
  • مواصفات العلوم 2 إعدادي

اقرأ أيضاً:

" التعليم" تقرر عقد تدريبات للمعلمين بالمدارس الفنية.. تعرف علي المواعيد

"التعليم" تعلن عن مسابقة دينية للطلاب بالتعاون مع "الأوقاف".. تعرف على الضوابط

ماهي خطوات استلام تابلت مدرسي جديد في حالات الفقد والاستبدال؟

وزارة التربية والتعليم امتحان مادة العلوم الصف الثاني الإعدادي مواد الصف الثاني الإعدادي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
" التعليم" تقرر عقد تدريبات للمعلمين للحصول على شهادة الصلاحية

إعلان

إعلان

* تنسيق الشهادات المعادلة.. 81% للطب و71% للعلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة والأهلية
* أول تعليق من التعليم بشأن إلغاء مادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية
* من سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي؟ الوزارة ترد