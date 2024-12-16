بالفيديو .. شرح مادة اللغة العربية درس "صناعة الألوان " للصف الثاني الابتدائي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الاثنين، عن شرح مادة اللغة العربية درس " صناعة الألوان " للصف الثاني الابتدائي.

" التعليم" تقرر عقد تدريبات للمعلمين بالمدارس الفنية.. تعرف على المواعيد

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن عقد تدريب لمعلمي المدارس الفنية بهدف تأهيلهم لسد العجز في الجانب العملي في التخصصات التي تتطلب التعامل مع معدات او آلات قد تشكل خطورة، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين.

مواعيد عقد التدريبات لمعلمي التعليم الفني

- بالنسبة لمحافظات القاهرة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، أسوان، سيجري تنفيذ التدريبات على مرحلتين خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير ، ومن 28 إلى 30 يناير.

- بالنسبة لمحافظات دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، ستنفذ التدريبات علي مرحلة واحدة خلال الفترة من 25 حتى يناير 27 يناير.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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