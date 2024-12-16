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توجيه بإعداد ملف خاص بكل طالب من ذوي الإعاقة بنظام الدمج.. ما الأوراق المطلوبة؟

03:26 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن نظام الدمج التعليمي بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وأوضحت الوزارة أنه في إطار رعاية الطلاب من ذوي الإعاقة المقيدين بنظام الدمج التعليمي للعام الدراسي 2024/2025 بالصف الأول رياض أطفال، والصف الأول الابتدائي، يرجى التوجيه لجميع المدارس الملتحق بها طلاب من ذوي الإعاقة بنظام الدمج إعداد ملف خاص بكل طالب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي أنه يتم إرفاق ملف يحتوي علي التقارير الطبية والاختبارات النفسية الخاصة به قرار الدمج الصادر من إدارة التربية الخاصة بالمديرية، والتاريخ المرضي للطفل إن وجد، مايقدم للطفل من برامج علاجية والخطة التربوية الفردية مع متابعة تنفيذ ذلك.

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وزارة التربية والتعليم ذوي الإعاقة الصف الأول الابتدائي رياض الأطفال
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