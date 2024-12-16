" التعليم" تقرر عقد تدريبات للمعلمين بالمدارس الفنية.. تعرف على المواعيد

كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن عقد تدريب لمعلمي المدارس الفنية بهدف تأهيلهم لسد العجز في الجانب العملي في التخصصات التي تتطلب التعامل مع معدات او آلات قد تشكل خطورة، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين.

مواعيد عقد التدريبات لمعلمي التعليم الفني

- بالنسبة لمحافظات القاهرة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، أسوان، سيجري تنفيذ التدريبات على مرحلتين خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير ، ومن 28 إلى 30 يناير.

- بالنسبة لمحافظات دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، ستنفذ التدريبات علي مرحلة واحدة خلال الفترة من 25 حتى يناير 27 يناير.

ووجهت الوزارة باتخاذ اللازم نحو التوجيه لمدير عام التعليم الفني، بتكليف مسئول التدريب للتعليم الفنى بما يلي:

- اخطار المدربين والمتدربين بموعد ومكان عقد التدريب.

- استيفاء إقرار من المتدربين بالتزامهم بتنفيذ الشق العملى بعد اجتياز التدريبات.

- التأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة المهنية داخل الورش خلال تنفيذ التدريبات.

التدريبات تحت مسؤولية مدير التعليم الفني

وأكدت الوزارة أن هذه التدريبات ستكون تحت مسئولية مدير عام التعليم الفني، كما تم إرسال الكشوف الخاصة بأسماء المدربين والمتدربين للمسئول عن تدريب التعليم الفنى ويتم إبلاغ مراجع جودة البرامج التدريبية بالتعليم الفنى بمتابعة عقد تلك التدريبات لتنفيذ المهام المكلف بها من الإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى والمهني.

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