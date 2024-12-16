ماهي خطوات استلام تابلت مدرسي جديد في حالات الفقد والاستبدال؟

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات التي اتخذتها للتأمين على أجهزة التابلت المدرسي لطلاب الثانوية العام وخطوات استلام تابلت مدرسي جديد في حالات الفقد أو الاستبدال للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

خطوات استلام التابلت المدرسي جديد في حالات الفقد أو الاستبدال

وأوضحت الوزارة، أن الخطوات التي يجب علي ولي الأمر اتباعها عند استلام التابلت المدرسي في حالات الفقد أو الاستبدال كالتالي:

- التوجه إلي مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتسليم مستندات استعاضة الجهاز اللوحي. ( التابلت المدرسي).

- عقب سداد قيمة التغطية التأمينية والرسوم الإدارية حسب نوعية الجهاز يتم تسليم ولي الأمر خطاب موجه لمديرية التربية والتعليم التابع لها لتسليمه (التابلت المدرسي) بديل استعاضة عن الجهاز المفقود أو المستبدل.

المستندات المطلوبة لحالات استبدال التابلت المدرسي

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

- أصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الإصلاح غير اقتصادية.

- صور إيصالات التأمين علي التابلت لكل سنة دراسية.

- صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.

- الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا.

- يتم تسليم جهاز التابلت بجميع محتوياته.

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