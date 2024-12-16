إلغاء الانتساب الموجه في كليات التجارة والآداب.. خبير تربوي يوضح الفوائد

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا جامعة القاهرة، إن إلغاء الانتساب الموجه في كليات التجارة والآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية، يعد خطوة جيدة للقضاء على البطالة المقنعة وهي الكليات التي تستوعب بطبيعتها أعدادا كبيرة من الطلاب المنتظمين، والعلم الذي يتلاشى بلا فائدة تعود على الدراسة أو المجتمع لأنه لا يمارس ما تعلمه في حياته العملية.

فوائد إلغاء الانتساب الموجه في كليات التجارة والآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية

وأوضح " حجازي" في تصريحات صحفية له، أن إلغاء الانتساب الموجه في كليات التجارة والآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية يحمل فوائد عديدة تعود بالنفع على الطالب والمجتمع وهي:

تقليل الفاقد التعليمي: كثير من الطلاب الذين يلتحقون بهذه الكليات لا يجدون وظائف تناسب تخصصاتهم بعد التخرج، مما يؤدي إلى هدر معرفي وعدم الاستفادة من مؤهلاتهم في سوق العمل.

مواكبة متطلبات العمل الحديث: التحول للعمل يتطلب في أحيان كثيرة تدريبًا إضافيًا لإتقان مهارات متقدمة تكنولوجيًا وفنيًا، وهو ما قد يمثل تحديًا لبعض الخريجين.

توجيه الطلاب نحو كليات أكثر فائدة: إلغاء الانتساب يشجع الطلاب على الالتحاق بكليات تكنولوجية وتخصصات أخرى تضمن فرص عمل فعلية وتحقق منفعة فردية ومجتمعية.

تعزيز جودة الكليات: انحصار القبول في هذه الكليات على الطلاب الراغبين فعليًا في التخصص يعزز مكانتها ويؤثر إيجابًا على مستوى خريجيها.

تحسين جودة التدريس: تقليل الأعداد الكبيرة في هذه الكليات يخفف الأعباء عن أعضاء هيئة التدريس، مما يرفع من جودة التعليم.

استثمار أفضل للوقت والجهد: القرار يوجه الطلاب لدراسة مجالات تحقق لهم فرصًا حقيقية للعمل بعد التخرج.

ترسيخ ثقافة التعليم من أجل العمل: يعزز ثقافة توظيف التعليم لتحقيق أهداف تنموية بدلاً من كونه مجرد وسيلة للحصول على شهادة.

دعم التنمية الوطنية: تمكين الدولة من استغلال الموارد البشرية بشكل أفضل، مما يساهم في مواجهة البطالة ودفع عجلة التنمية.

الاستقرار النفسي والاجتماعي للخريجين: دخول سوق العمل سريعًا واستقرارهم الأسري بعد التخرج.

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