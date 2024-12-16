استعداداً لامتحانات منتصف العام.. خبير تربوي يقدم نصائح للطلاب

كتب- أحمد الجندي:

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي عدة نصائح لطلاب المدارس بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات منتصف العام بجميع المدارس والتي من المقرر أن تنطلق 11 يناير المقبل.

وأضاف " شوقي" في تصريحات لمصراوي، أن التركيز على الواجبات اليومية، والتقييمات الأسبوعية، والاختبارات الشهرية يعد أمرًا حاسمًا نظرًا لأنها تشكل جزءًا كبيرًا من التقييم العام، فيما تمثل امتحانات منتصف العام نسبة صغيرة تبلغ 30% فقط من درجات كل مادة في صفوف النقل.

نصائح للطلاب استعداداً لامتحانات منتصف العام

وأشار الخبير التربوي إلى مجموعة من النصائح التي تساعد الطلاب على تحقيق النجاح والتي منها:

الثقة بالنفس حيث يجب أن يتحلى الطالب بالثقة في قدرتهم على تجاوز الامتحانات بعيدًا عن القلق والتوتر.

وضع خطة استذكار: ينصح الطلاب بوضع خطة يومية وأسبوعية للاستذكار المنتظم.

إدارة الوقت بفعالية: الابتعاد عن إهدار الوقت في استخدام الإنترنت والهاتف المحمول، وتخصيص وقت أكبر للاستذكار والمراجعة.

استذكار الدروس الجديدة: التركيز على فهم واستيعاب الدروس الجديدة أو مراجعة ما لم يتقنه الطالب بعد.

مراجعة الدروس المتقنة بشكل محدود: تقليل الوقت المخصص لمراجعة الدروس المتقنة وعدم إهدار وقت عليها.

التدريب على الأسئلة: حل الأسئلة والامتحانات بشكل منتظم لتحديد نقاط الضعف ومراجعتها.

التواصل مع المعلمين: تجميع الأسئلة التي لم يتمكن الطالب من الإجابة عليها وطلب المساعدة من المعلم.

تنويع المواد: مراجعة أكثر من مادة في اليوم لتجنب الملل.

تنويع أساليب المراجعة: استخدام طرق متعددة في المراجعة مثل القراءة المتأنية، حل الأسئلة، أو مراجعة الملخصات الخاصة.

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