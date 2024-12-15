فيديو .. شرح مادة اللغة العربية "استماع بيتنا الجديد" للصف الثاني الابتدائي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الأحد، عن شرح مادة اللغة العربية "استماع بيتنا الجديد" للصف الثاني الإبتدائي.

«التعليم» تعلن عن مسابقة دينية للطلاب بالتعاون مع " الأوقاف"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، تقام لطلاب المرحلة الثانوية مسابقة دينية لنشر الثقافة الدينية.

وأوضحت الوزارة، أنها تدعو طلاب المرحلة الثانوية للمشاركة في المسابقة الدينية إلى كتابة بحث موثق في الموضوع التالي "يقوم الإسلام على فلسفة حب الحياة وإعمار الدنيا انطلاقا من محور التطرف الديني أحد محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني، اكتب بحثا عن "موازنة الإنسان في حياته بين الدنيا والآخرة"، وذلك من خلال كتاب فقه حب الحياة للدكتور على جمعة.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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