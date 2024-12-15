الفيديو.. شرح مادة اللغة العربية درس "حروف الجر وحروف العطف " للصف الثاني الابتدائي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الأحد، عن شرح مادة اللغة العربية درس " حروف الجر وحروف العطف" للصف الثاني الإبتدائي.

موعد تقييمات منتصف العام لأولى وثانية ابتدائي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائى للفصل الدراسى الأول 2024/2025.

وأوضحت الوزارة، أنه اعتبار الفترة من 29 ديسمبر 2024 حتي 5 يناير 2025 مراجعة وتقييم للصفين الأول والثاني الإبتدائي تقييم مبدئي، كما أن التقييم النهائي يعتبر من 16 يناير 2025 وحتي 23 يناير 2025.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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