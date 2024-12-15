فيديو.. شرح مادة اللغة العربية درس "سر القمر" للصف الثاني الابتدائي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الأحد، عن شرح مادة اللغة العربية درس "سر القمر" للصف الثاني الابتدائي.

موعد امتحانات منتصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025، حيث تبدأ 11 يناير المقبل، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، على أن يتم البدء فى تقييم طلاب الشهادة الإعدادية بداية من 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

وأكدت الوزارة أنه وَفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري؛ تبدأ الإجازة 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعَين فقط، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير؛ على أن تشمل هذه المواعيد جميعَ مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات، كما يحصل طلاب الصفوف الدراسية على الإجازة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، أي أن كل صف تبدأ إجازة نصف العام له مع آخر يوم بامتحان الترم الأول 2025 .

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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