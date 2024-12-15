مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي
كتب- أحمد الجندي:
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.
مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الإبتدائي
وأوضحت الوزارة أن الكراسة الامتحانية تتضمن مجموعتين من الأسئلة، تتكون المجموعة الأولي من 9 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثانية من 7 مفردات مقال لكل مفردة 3 درجات.
الضوابط العامة للورقة الامتحانية
- ليس الفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله علي 50% من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين بشرط حصول الطالب علي 30% من درجة الورقة الامتحانية للفرعين معاً للفصل الدراسي الثاني.
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- زمن الإجابة علي الورقة الامتحانية؛ ساعة ونصف.
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية.
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.
- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.
أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- يراعي كتابة الكراسة الامتحانية إلكترونياً وكذا نموذج الإجابة.
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