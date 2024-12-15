مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الإبتدائي

وأوضحت الوزارة أن الكراسة الامتحانية تتضمن مجموعتين من الأسئلة، تتكون المجموعة الأولي من 9 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثانية من 7 مفردات مقال لكل مفردة 3 درجات.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- ليس الفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله علي 50% من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين بشرط حصول الطالب علي 30% من درجة الورقة الامتحانية للفرعين معاً للفصل الدراسي الثاني.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- زمن الإجابة علي الورقة الامتحانية؛ ساعة ونصف.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- يراعي كتابة الكراسة الامتحانية إلكترونياً وكذا نموذج الإجابة.

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