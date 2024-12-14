لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على المستندات المطلوبة لإصلاح التابلت المدرسي

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات التي اتخذتها للتأمين على أجهزة التابلت المدرسي لطلاب الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

المستندات المطلوبة لحالات إصلاح التابلت المدرسي

وأوضحت الوزارة، أنه عند إصلاح التابلت المدرسي يتم التوجه إلى الوكيل، وإحضار المستندات المطلوبة لحالات إصلاح التابلت المدرسي كالتالي:

- أصل إثبات قيد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو شهادة الميلاد.

- صورة لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

- أصل تقرير شركة الصيانة معتمدة ومختومة من الشركة.

- أصل فاتورة الإصلاح معتمدة ومختومة من الشركة.

- صورة إيصالات التأمين علي التابلت لكل سنة دراسية.

- صورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي.



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