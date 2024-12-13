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الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة حال فقدان التابلت

03:43 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي اتخذتها للتأمين على أجهزة التابلت في حالة فقدانه من قبل طلاب الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي

وأوضحت الوزارة، أنه عند فقد التابلت المدرسي لطلاب الثانوية العامة فإن الأوراق المطلوبة تكون كالتالي:

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- صورة البطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

- صورة معتمدة لمحضر الشرطة من قسم الشرطة والنيابة.

- صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.

- الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا.

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