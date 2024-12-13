الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة حال فقدان التابلت
كتب- أحمد الجندي:
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي اتخذتها للتأمين على أجهزة التابلت في حالة فقدانه من قبل طلاب الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2024/2025.
المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي
وأوضحت الوزارة، أنه عند فقد التابلت المدرسي لطلاب الثانوية العامة فإن الأوراق المطلوبة تكون كالتالي:
- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.
- صورة شهادة ميلاد الطالب.
- صورة البطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.
- صورة معتمدة لمحضر الشرطة من قسم الشرطة والنيابة.
- صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.
- الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا.
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