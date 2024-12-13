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أصيب بجروح قطعية.. إخلاء سبيل مدير مدرسة بالدقهلية بعد اعتداء بلطجية عليه

11:47 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

النقابة العامة للمعلمين

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت النقابة العامة للمعلمين، برئاسة خلف الزناتي رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النيابة قررت إخلاء سبيل خالد بركات مدير مدرسة سعد الشربيني بالبجلات بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بعد الاستماع لأقواله فى واقعة الاعتداء الذى تعرض لها من بلطجية خلال اليوم الدراسي، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية.

وأكد حازم الألفي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، أنه تم تنفيذ تكليفات نقيب المعلمين بمساندة مدير المدرسة للحصول على حقه، وتوجه عصام فودة رئيس اللجنة النقابية بمنية النصر ، لأسرة المعلم مدير المدرسة وتلبية كل طلباتهم ومرافقتهم مع محامى النقابة الفرعية خلال التحقيقات، حرصا على حصول المعلم على كافة حقوقه القانونية والمعنوية.

وأضاف " الألفي" أن النقابة أنهت إجراءات خروج مدير المدرسة المعتدى عليه، من سراى النيابة، وتوجه لمنزله.

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النقابة العامة للمعلمين خلف الزناتي اتحاد المعلمين العرب إخلاء سبيل خالد بركات الدقهلية نقيب المعلمين
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