بعد قرار تعميم الشطرنج بالمدارس.. مؤسس "مصر والتعليم": تنمي ذكاء الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

أثار قرار وزارة التربية والتعليم بتعميم لعبة الشطرنج في المدارس تباينًا في الآراء بين أولياء الأمور والمجتمع التعليمي حيث يرى البعض أن الشطرنج لعبة تنمي الذكاء وتعزز التفكير الاستراتيجي لدى الطلاب، بينما يعتقد آخرون أنها ليست مناسبة لجميع الطلاب لأنها تتطلب تدريبًا وفكرًا خاصًا.

ومن جانبها، أشادت أميرة يونس مؤسس جروب "مصر والتعليم"، بقرار تعميم رياضة الشطرنج بالمدارس ووصفتها بأنها لعبة ذكية ومفيدة مشيرة إلى أن حب اللعبة يجب أن ينبع من داخل الطالب، مما يعني أنها قد لا تكون هواية للجميع.

تعميم لعبة مثل الشطرنج قد يكون تحديًا

وأوضحت " يونس" في تصريحات لمصراوي، أن تعميم لعبة مثل الشطرنج قد يكون تحديًا، خاصةً أن بعض الطلاب يفضلون أنشطة رياضية أو ترفيهية أكثر تفاعلًا، مثل كرة القدم أو الألعاب البدنية الأخرى.

يجب إلقاء الضوء على ألعاب أخرى بالمدارس

وأكدت مؤسس جروب " مصر والتعليم" على الاهتمام بكرة القدم في المدارس، باعتبارها وسيلة فعالة لتفريغ طاقة الطلاب وتنمية روح الفريق كما يجب إلقاء الضوء على ألعاب أخرى مثل التنس، والتي تتميز بسهولة ممارستها دون عقبات.

اقرأ أيضاً:

"التعليم"تقرر تعميم رياضة الشطرنج بالمدارس لكافة المراحل التعليمية

"التعليم" تقرر منع تسليم التابلت المدرسي إلا بعد دفع قيمة التأمين

بعد بدء توزيعه.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2025