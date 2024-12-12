مواصفات امتحان مادة العلوم للصف الخامس الإبتدائي
كتب- أحمد الجندي:
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.
مواصفات امتحان مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي 2025
وأوضحت الوزارة أن نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية تحتوي علي 70% من الدرجة الكلية، وتحتوي نسبة الأسئلة الموضوعية في الورقة الامتحانية ككل 30% من الدرجة الكلية.
الضوابط العامة للورقة الامتحانية
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2024/2025.
- تتضمن أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مراكز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية الثلاث طبعة 2024/2025.
- زمن الإجابة علي الورقة الامتحانية؛ ساعة ونصف شاملة وقت المراجعة.
- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.
- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.
- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.
أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).
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