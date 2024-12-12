مواصفات امتحان مادة العلوم للصف الخامس الإبتدائي

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

مواصفات امتحان مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي 2025

وأوضحت الوزارة أن نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية تحتوي علي 70% من الدرجة الكلية، وتحتوي نسبة الأسئلة الموضوعية في الورقة الامتحانية ككل 30% من الدرجة الكلية.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2024/2025.

- تتضمن أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مراكز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية الثلاث طبعة 2024/2025.

- زمن الإجابة علي الورقة الامتحانية؛ ساعة ونصف شاملة وقت المراجعة.

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).



اقرأ أيضاً:

"التعليم"تقرر تعميم رياضة الشطرنج بالمدارس لكافة المراحل التعليمية

"التعليم" تقرر منع تسليم التابلت المدرسي إلا بعد دفع قيمة التأمين

بعد بدء توزيعه.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2025