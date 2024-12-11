مش عهدة.. أولياء أمور يطالبون بإلغاء التابلت المدرسي وعودة الكتب

كتب- أحمد الجندي:

أثار قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تسليم أجهزة التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية استياء بين أولياء الأمور، الذين يرون أن هذا الإجراء غير عادل ويضع عبئًا إضافيًا على الأسر، معتبرين أن تحميل التكاليف والمسؤولية لأولياء الأمور لا يتماشى مع الهدف من إدخال التكنولوجيا في التعليم، والذي يفترض أن يسهم في تخفيف الأعباء لا زيادتها.

شكاوى أولياء الأمور

وجاءت الشكاوى عبر جروب " دردشة أولياء الأمور في التعليم" على تطبيق "واتساب"، والتي جاءت كالتالي:

قالت نور غريب :" نرفض تسليم التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية العامة التابلت مش عهدة علينا التابلت سلعة مستهلكة وليست معمرة وفر لنا الكتب المدرسية ومش عايزين التابلت لا لتحميل ولى الأمر عبء المسؤولية التى تقع عليه من استهلاك التابلت لأنه سلعة مستهلكة وليست معمرة".

وقالت شيماء الأسحري:"احنا مش عايزين ندفع الجهاز سلعة مستهلكة وغير معمرة فطبيعي انه يتلف أو يتم صيانته وممكن تعجز الصيانة في إصلاحه كده الوزارة بتشيل ولي الأمر الليلة في ثمنه يعني هتدفع يعني هتدفع".

وقالت إحدي أولياء الأمور :"طيب يا جماعة الموضوع بسيط طالما مش شرط من شروط دخول الامتحان والكل متضرر خلاص مقاطعة للتابلت عادي خالص".

وأضافت دينا هاني: "انا كولية أمر أرفض استلام التابلت لأنه سلعة استهلاكية واطلب المساواة بيننا وبين الصفوف الأخرى ويتم إعطاؤه للطالب هدية مجانية وليست عهده يتم استرجاعها بعد سنوات دراسته لأنه من الوارد أن يتم هناك اي تلف في استخدامه اثناء السنين الأخرى ".

وقالت فيروز: "حرام استلم التابلت كعهدة ممكن يتسرق او يتعرض للتلف الغوه خالص ورجعوا الكتاب المدرسي أو المساواة بالدفع اللي قبلنا التابلت هدية للطالب بعد ما يخلص مفيش نص في القانون يقول اننا نسلم الكتاب المدرسي بعد الانتهاء من العام الدراسي والتابلت حل مكان الكتب ".

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