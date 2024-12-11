امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. مواصفات الورقة الامتحانية وشكل الأسئلة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت المديريات التعليمية انتهاءها من وضع أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية 2024 والتي يتم وضعها عن طريق اللجان الفنية.

مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأوضحت المديريات التعلمية، أن مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 كالتالي:

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- الأسئلة محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية، الأسئلة مستوفية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن والشهر والسنة.

- فى أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

- أن تراعي الأسئلة مستويات الطلاب المعرفية المختلفة ومتدرجة من حيث الصعوبة.

- الأسئلة تراعي المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا.

- كل جزئية من أسئلة الامتحان مخصص لها درجات وفق توزيع درجات الامتحان بشكل عام.

- أسئلة الامتحانات من منهج الفصل الدراسى الأول بكامله.

- أسئلة الامتحان موزعة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها وتغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة.

- أن تتدرج الأسئلة فى الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

موعد امتحانات الترم الأول 2024 للصف الثالث الإعدادي

كشفت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الأول 2024 للصف الثالث الإعدادي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، والتي تبدأ يوم 18 يناير 2025، وتنتهي يوم 23 يناير.

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