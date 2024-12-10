وزارة التعليم تكرم الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية «لمحات من الهند»

كتب- أحمد الجندي:

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند” لهذا العام ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ بالتعاون مع سفارة دولة الهند بمصر من خلال المركز الثقافي الهندي، تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وبحسب بيان، يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم باستخدام أساليب تعليمية فعالة وتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية والفنية للطلاب، وتحفيزا للطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة والمسابقات بالمدارس، وأهمية دور المسابقات الفنية فى اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة، بالإضافة إلى التعرف على ثقافات الشعوب المختلفة من خلال تراثها ولوحاتها الفنية.

وتأتى مسابقة "لمحات من الهند" في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسفارة دولة الهند من خلال المركز الثقافي الهندي بسفارة الهند، وتقام بصورة سنوية، حيث تنظم هذه المسابقة منذ ٢٨ عامٌا في مصر للاحتفاء بالعلاقات الوثيقة بين مصر والهند، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية، حيث يشارك في هذه المسابقة هذا العام أكثر من ٢٢٠٠٠ طالب وطالبة من مراحل التعليم المختلفة.

وأعرب الدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج التعليمية، عن سعادته بهذه المسابقة وبما شاهده من الأعمال الفنية التي قدمها الطلاب، والقيم الإبداعية التي تجلت في تلك الأعمال، معبرًا عن فخره بما أنجزه الطلاب في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال أعمالهم الفنية.

وأكد مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج التعليمية على أهمية العلاقات المصرية الهندية، مشيراً إلى دور الفن كوسيلة فعالة للتعبير عن الثقافات ونقل الحضارات بين الدول. فضلًا عن أن الفنون تسهم في بناء جسور من التفاهم والمشاركة بين الشعوب، مما يعزز الروابط الثقافية بين الدول.

ووجه الدكتور أكرم حسن الشكر والتقدير للسفارة الهندية على دعم هذه المسابقة، وكل الطلاب المشاركين على الجهد وقدرتهم على التعبير بشكل متقن من خلال فنهم.

ومن جانبها، أعربت سى سوشما القائم بأعمال السفارة الهندية بالقاهرة، فى كلمتها، عن سعادتها البالغة بمسابقة "لمحات من الهند"، وقد وجهت شكرها إلى وزارة التربية والتعليم، وكذلك إلى الطلاب والمعلمين، مُشيدةً جهودهم وإبداعاتهم في التعبير عن الثقافة الهندية من خلال الرسم والفن.

وأكدت "سوشما" على أهمية الروابط الثقافية التي تجمع بين الهند ومصر، مشيرةً إلى أن هذه المسابقة تُعزز التفاهم المتبادل وترسخ الصداقات التاريخية بين الشعبين. وأن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز القيم الثقافية والفنية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتفاعل بين الشباب في البلدين.

والجدير بالذكر، أن المسابقة شهدت مشاركة طلاب المدارس في المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والغربية، والشرقية، والبحيرة، وكفر الشيخ ، والفيوم، وبورسعيد، والمنوفية، والاسماعيلية، وأسوان، والاقصر، والبحر الأحمر، والمنيا).

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