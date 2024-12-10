بها 6 تخصصات.. تعرف على تخصصات وشروط مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقي

كتب- أحمد الجندي:

تعد مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية من أهم المدارس التي ترتكز الدراسة فيها على العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية فى مجال التخصص والتدريب العملى لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

تخصصات مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" فإن التخصصات هي:

- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة.

- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت.

- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير.

- تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية.

- تكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء للعروض الفنية. - تكنولوجيا مكياج وتنكر وأقنعة.

شروط التقديم والقبول بالمدرسة

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية.

- ألا يقل مجموعه عن 200 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات ( القاهرة- الجيزة- القليوبية- الفيوم- بني سويف).

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي وأن يخلو من أي معوق جسدي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشريك الصناعي.

اقرأ أيضاً:

"التعليم"تقرر تعميم رياضة الشطرنج بالمدارس لكافة المراحل التعليمية

"التعليم" تقرر منع تسليم التابلت المدرسي إلا بعد دفع قيمة التأمين

بعد بدء توزيعه.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2025