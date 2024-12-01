اعتذار مساعد وزير التعليم لشئون التعليم الخاص عن منصبها

كتب أحمد الجندي:

اعتذرت الدكتورة إيمان صبرى، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الخاص والدولى عن منصبها.

ومن المقرر أن يتم تكليف هشام جعفر، مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة لمنصب مديرا عاما للتعليم الخاص بالإدارة المركزية للتعليم بمصروفات.

الجدير بالذكر أن الدكتورة إيمان صبرى تولت مهام التعليم الخاص والدولى خلال السنوات القليلة الماضية حيث تولت الإدارة العامة للتعليم الخاصة والدولى ثم مساعدا للوزير لشئون التعليم الخاص والدولى.

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