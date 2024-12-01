وكيل تعليم الجيزة يحيل مديري بعض المدارس للشئون القانونية.. ويشيد بآخرين

كتب- أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس إدارات الأطفيح والعياط والصف التعليمية لمتابعة سير امتحانات شهر نوفمبر بالمدارس.

وشملت الزيارة عدة مدارس بإدارة أطفيح التعليمية منها، مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي، ومدرسة حمزة بن عبد المطلب المشتركة، ومدرسة أحمد صبري يونس الابتدائية، ومدرسة إسماعيل الجمال الإعدادية، ومن إدارة الصف التعليمية مدرسة اسكر الابتدائية المشتركة، مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية، مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم عبد الجواد الإبتدائية، ومن إدارة الصف التعليمية مدرسة حمدان صديق الإبتدائية، ومدرسة محمد صديق الإبتدائية، ومدرسة عبده صديق.

وشدد "عطية" على المتابعة الميدانية والتى تأتي في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية لتحقيق نظام تعليمي متميز، مشيراً إلي أن الهدف منها هو متابعة الأداء والانضباط، مع محاسبة المقصرين ودعم المتميزين لضمان تقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا الطلاب.

وأحال وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدير مدرسة حمزة بن عبد المطلب ومدير المرحلة إلى الشئون القانونية بسبب تقصير إدارى، كما تم تحويل مدير مدرسة إسماعيل الجمال الإعدادي إلى الشئون القانونية لعدم مطابقة قوائم الفصول مع الواقع، وأحال مدير مدرسة عبده للشئون القانونية؛ لتجاوز الكثافة المسموح بها البالغة 49 طالباً.

واُثنى "عطية" على أداء مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي لتنظيم طابور الصباح مما ساهم فى جذب الطلاب للمدرسة، كما كرم معلمة تعمل بالأجر بمدرسة أحمد صبري يونس الابتدائية، وأشاد بالانتظام العام فى مدرسة الشهيد أحمد ابراهيم عبد الجواد الإبتدائية، ومدرسة محمد صديق الإبتدائية لتفعيل سجل القراءة وخطة دعم الطلاب ضعاف السمع.

اقرأ أيضاً:



انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2024.. تعرف على الضوابط

جداول مواعيد امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصف الأول والثاني الثانوي بمدارس الجيزة