بعد زيارة وزير التعليم لها.. تعرف على مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد

كتب- أحمد الجندي:

تعتمد مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية على نموذج التعليم المزدوج الذي يمزج 80 %من التدريب مقابل 20% من التدريب النظري، وفقاً للمعايير الدولية تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم الفني، وتوفير التعليم والتدريب الفني المهيأ للصناعات الرئيسية وفقاً لأحدث المعايير مثل الطاقة،والصيانة الكهربائية، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما توفر برامج تدريبية للقوى العاملة الحالية والشباب الباحثة عن العمل.

مميزات الدراسة بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فإن مميزات الدراسة للطلاب كالتالي:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملى أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعى.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافأت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير أتوبيس لنقل الطلاب لأماكن التدريب.

تخصصات مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

- فنى تشغيل وصيانة معدات طاقة (ذكور).

- فنى صيانة كهربية (ذكور وإناث).

- فنى لوجستيات (ذكور وإناث).

- فنى صيانة وإصلاح السيارات (ذكور).

- فنى صيانة ميكانيكية (ذكور).

- فني الشبكات وتكنولوجيا المعلومات (ذكور وإناث).

شروط التقديم بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية.

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة كحد أدنى.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاماً.

- اجتياز شروط القبول لكل تخصص.

- تقبل المدرسة الطلاب من جميع محافظات الجمهورية.

شروط القبول بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبى، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعى.





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