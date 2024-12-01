بالفيديو.. مراجعة شهر أكتوبر لمادة الرياضيات للصف الثالث الإبتدائي مع أشطر

كتب أحمد الجندي:

يُقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

وتأتي حلقة اليوم الأحد، عن مراجعة شهر أكتوبر لمادة الرياضيات للصف الثالث الإبتدائي.

ضوابط امتحانات منتصف العام للشهادة الاعدادية 2025..

- المديريات التعليمية تلتزم بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل 20 ورقة كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة.

- يتم التشديد على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.

- يتم التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها، على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.

- الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط الضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من المحافظ واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

- الشروط التي يجب أن تتوافر، والموانع التي يجب ألا تتواجد فيمن يشترك في امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التي تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الادارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.



يُذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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