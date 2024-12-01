جداول مواعيد امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات شهر نوفمبر اليوم الأحد 1 ديسمبر للصف الأول والثاني الإعدادي.

وانطلقت اختبارات شهر نوفمبر لعام 2024/2025 لجميع المراحل التعليمية بالمدارس التابعة لمديريات التعليم اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024.

مواعيد امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصف الأول الإعدادي

وجاءت جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصف الأول الاعدادى كالتالي:

- يوم الأحد 1 ديسمبر: امتحان مادة اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 2 ديسمبر: امتحان مادة الرياضيات والتربية الفنية.

-يوم الثلاثاء 3 ديسمبر: امتحان مادة العلوم.

- يوم الأربعاء 4 ديسمبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- يوم الخميس 5 ديسمبر: امتحان مادة الدراسات.

مواعيد امتحانات شهر نوفمبر 2024 الصف الثاني الإعدادي

أما جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثانى الإعدادى فجاءت كالتالي:

- يوم الأحد 1 ديسمبر: امتحان مادة اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 2 ديسمبر: امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الثلاثاء 3 ديسمبر: امتحان مادة الهندسة والعلوم.

- يوم الأربعاء 4 ديسمبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- يوم الخميس 5 ديسمبر: امتحان مادة الدراسات.

اقرأ أيضاً:

تطبيق نظام البوكليت بالشهادة الإعدادية 2025.. التعليم تكشف التفاصيل

"التعليم" توجه المديريات التعليمية بعقد اختبارات إملاء للطلاب ضعاف السمع

موعد امتحانات منتصف العام للشهادة الإعدادية 2025

رسميًا.. “التعليم” توجه بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المدارس الدولية والخاصة