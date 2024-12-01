جداول مواعيد امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصف الأول والثاني الثانوي بمدارس الجيزة

كتب- أحمد الجندي:

انطلقت اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 امتحانات شهر نوفمبر 2024 للثانوية في الجيزة، وفقا لجدول الامتحانات الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ويتم وضع الأسئلة عن طريق موجه المادة بالإدارة التعليمية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات شهر نوفمبر تعتبر جزءا أصيلا فى تقييم الطلاب خلال العام الدراسي، بالإضافة إلى تقييمات الأسبوع وكراسة الواجب وامتحانات نهاية كل فصل دراسي الأول والثانى.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصف الأول الثانوي

وجاء جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصف الأول الثانوي في الجيزة كالآتي:

يوم الأحد 1 ديسمبر 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: امتحان مادة الرياضيات.

يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الثاني.

يوم الخميس 5 ديسمبر 2024: امتحان مادتي العلوم المتكاملة والتربية الوطنية.

يوم الأحد 8 ديسمبر 2024: امتحان مادة التاريخ.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 الصف الثاني الثانوي بالجيزة

أما جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بالجيزة فجاء كالآتي:

يوم الأحد 1 ديسمبر 2024: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: امتحان مادة الرياضيات للشعبة الأدبية والرياضيات البحتة والأحياء للشعبة العلمية.

يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: امتحان علم النفس واللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية، والفيزياء للغة الأجنبية الثانية.

يوم الخميس 5 ديسمبر 2024: امتحان مادة الجغرافيا والتربية الوطنية للأدبي والكيمياء والتربية الوطنية للعلمي.

يوم الأحد 8 ديسمبر 2024: امتحان مادة التاريخ للأدبي والرياضيات التطبيقية للعلمي.

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