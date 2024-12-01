انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2024.. تعرف على الضوابط

كتب- أحمد الجندي:

انطلقت امتحانات شهر نوفمبر اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 لجميع صفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2025/2024

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التربية والتعليم بالمحافظات في تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام بكل مديرية، وعضوية كل من (مديري الإدارات التعليمية التوجيه العام- مديري المراحل بكل المديرية)، للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

وتستمر امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأحد 1 ديسمبر، وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، التفاصيل الكاملة لامتحانات شهر نوفمبر 2024 من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:-

إعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس (الرسمي- الرسمي لغات- الخاص بانواعه).

- يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية؛ بحيث تكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

- يكون تصوير الامتحانات مسؤولية الإدارة التعليمية، ولا تحمل المدارس أي أعباء في هذا الأمر.

- يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية، وطبقًا للورقة الامتحانية.

- تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم وعضوية مديري الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديري المراحل بالمديرية؛ للإشراف على العملية الامتحانية كاملةً.

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