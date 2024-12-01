تطبيق نظام البوكليت بالشهادة الإعدادية 2025.. التعليم تكشف التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرارها بتعميم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

تفاصيل تطبيق نظام البوكليت بالشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 طبقًا لظروف كل مديرية بجميع محافظات مصر.

وأضافت أن نظام البوكليت، في امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 يشمل دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة في كراسة واحدة.

ضوابط امتحانات الشهادة الاعدادية 2025

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية الالتزام بالتالي: تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغُلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن (موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة).

- التشديد على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها؛ على أن يكون إحتياطيًا فى هذا اليوم.

- الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من السيد المحافظ، واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

- الشروط التى يجب أن تتوافر، والموانع التى يجب ألا تتواجد في من يشترك فى امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التى تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الإدارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.

- تتم جميع أعمال الامتحانات المحلية والشهادات المحلية تحت مسئولية السادة مديرى المديريات التعليمية.

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