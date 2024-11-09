وزير التعليم: نعمل على وضع آليات مناسبة لتوفير عمال النظافة والأمن بالمدارس

كتب- أحمد الجندي

قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تعمل على وضع آليات المناسبة الفترة المقبلة لتوفير عمال النظافة والأمن بالمدارس.

كما أكد خلال لقائه مع أكثر من ٢٧٠٠ مدير مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية، على ضرورة المتابعة المستمرة لكراسات الحصة والواجب والأنشطة، مؤكدا علي وضع الدرجات للطلاب بشفافية وعدالة.

وتطرق وزير التعليم إلى لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، مشددًا على تطبيقها بحزم والتي تمنح مدير المدرسة طرق التحفيز وآليات التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة لتحقيق الانضباط.

كما ناقش الوزير، آليات عقد المدارس لقاءات دورية في أيام محددة مع أولياء الأمور على مدار العام الدراسي لمتابعة مستوى أبنائهم الدراسي وبحث أي مشكلات تخص الطلاب كما تناول اللقاء استعراض جهود الوزارة للارتقاء بأوضاع المعلمين الاقتصادية، وأكد محمد عبد اللطيف على بذل كافة الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة لتحسين أوضاع المعلمين.

وشهد اللقاء نقاشًا مطولًا استمع خلاله الوزير لمختلف المعوقات التي تواجه مديري المدارس منذ بداية العام الدراسي وطرح الحلول المناسبة لها.

ومن جانبهم، أشاد مديرو المدارس بالجهود والآليات التي تم تنفيذها لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس، كما ثمنوا اللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح المشاكل والتحديات وسبل حلها بآليات واقعية.