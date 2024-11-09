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إلغاء إجازة السبت بمدارس الشرقية.. مصدر يكشف التفاصيل

03:18 م السبت 09 نوفمبر 2024

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، حقيقية عودة الدراسة يوم السبت بمدارس محافظة الشرقية، وذلك عقب تداول أمر إداري أصدرته مديرية التربية والتعليم بالشرقية بإلغاء إجازة السبت بجميع مدارس المحافظة.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم في تصريحات إلى مصراوي، إن مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية كان قد أصدر قرارًا بإلغاء إجازة يوم السبت بمدارس المحافظة، خلال الساعات الماضية، استيفاءً لخطة الدراسة وبناءً على موافقة وزير التربية والتعليم على المذكرة المعروضة من المديرية.

وأوضح المصدر، أن الأمر الإداري الذي تم توجيهه لكل الإدارات التعليمية بالشرقية سيتم تطبيقه فقط على مدارس الفترتين والخدمات والممتدة فقط وذلك لاستثمار المبنى المدرسي ولحل أزمة ارتفاع كثافات الفصول في المدارس.

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وزارة التربية والتعليم إلغاء إجازة السبت مدارس الشرقية إجازة السبت بمدارس الشرقية
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