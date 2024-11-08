للالتحاق بمدارس "stem".. ننشر الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

كتب- أحمد الجندي:

تسعى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "stem"، إلى تقديم تعليم ثانوي متقدم باستخدام أحدث التجهيزات العملية والمعامل المتطورة والفصول المجهزة.

شروط التقديم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

‎وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن الشروط العامة للتقديم جاءت كالتالي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمر الطالب في 1/ 10/ 2023 عن 18 عامًا.

- وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2022/ 2023.

وتتضمن الشروط الخاصة للتقديم أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة وأن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي فقط، كما يشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي: (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

- عدد 2 صورة شخصية للطالب الراغب في التقدم.

- صورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

- إيصال سداد الرسوم.

‎وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للفئات التي لم يتاح لها التسجيل الإلكترونى، ومستوفين لشروط القبول بهذه المدارس عليهم التقدم يدويًا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقدم الإلكتروني وهي كالتالي:

- الطلاب المصريين الخارج.

- طلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى، والطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضي ومستوفون لشروط التقدم.

- الطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني.

- الطلاب الحاصلون على براءة اختراع أو متقدمون إليها بمحضر إيداع مثبت من إكاديمية البحث العلمي واتباع شروط إعلان التقدم.

- الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهى مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.

- طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية هذا العام.

- الطلاب المصريون فقط والمستوفون لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل أو تسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس.