"التعليم": مدرسو أولى إعدادي ضمن مستحقي حافز تطوير التعليم.. والصرف في هذا الموعد

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية، يتضمن إضافة فئات الصف الأول الإعدادي للفئات المستحقة فى صرف حافز تطوير التعليم مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشتركة فى العام الدراسى السابق.

وأكدت "التعليم"، بحسب خطاب أرسلته لجميع المديريات، الإثنين، أن ذلك جاء بناءًا على توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى - الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهى ووكلاء ومديري رياض الأطفال، ومدرسى وموجهى ووكلاء ومديرى المدارس الابتدائية والمدارس المتعددة المراحل من الصف الأول الإبتدائى إلى الصف الأول الإعدادى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن موعد الصرف سيكون بصفة عاجلة وفى أقرب وقت ممكن دون تأخير وذلك بداية من 1 أكتوبر 2024 من الاعتمادات الموجوة تحت تصرف المديريات التعليمية ببند 3/30 حافز تطوير التعليم ما قبل الجامعى.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط وإجراءات الترشح للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل باختبارات الدبلومات الفنية بنوعياتها المختلفة "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي" للعام الدراسي 2024/2025، حيث أكدت الوزارة بأنه يجب ألا يكون لدى المرشح أي مانع يحول دون الاشتراك في الامتحانات.

وأكدت الوزارة، بأن يقوم المرشحين باستيفاء استمارة الموانع واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم، وكذلك صحيفة الأحوال من موقع الوزارة (البوابة الإلكترونية).