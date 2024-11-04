لمتابعة نسب الحضور.. زيارة مفاجئة لوزير التعليم لمدارس إدارة الخصوص

كتب- أحمد الجندي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لعدة مدارس بإدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وذلك في إطار جولات الوزير الميدانية المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة الالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية .

وأوضح "عبداللطيف"، بحسب بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين، خلال جولته التفقدية بمدرسة الخصوص الابتدائية الجديدة ، أنه يحرص خلال تفقده لفصول المدرسة على متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة والرياضيات ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، والتأكد من الالتزام بدفاتر التحضير والحضور والغياب.

وتفقد وزير التعليم، مدرسة الشهيد علاء عزت الثانوية التي تضم 2221 طالبة من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بنات في الفترة الصباحية، ومخصصة للبنين في الفترة المسائية لمتابعة نسب حضور الطالبات بكل فصل، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية.

وحرص الوزير، على التأكد من مستوى التحصيل الدراسي للطالبات، ومدى استيعابهم للمواد الدراسية، موجهًا بتشكيل لجان متابعة يومية للمدرسة لمتابعة انتظام حضور الطالبات وتحسن مستواهم الدراسى وضبط المنظومة التعليمية بالمدرسة.

وتفقد وزير التربية والتعليم، مدرسة الخصوص الرسمية لغات، وحرص على متابعة نسب حضور الطلاب، موجهًا بإرسال لجان متابعة لضبط اداء العملية التعليمية بالمدرسة.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة الخصوص الثانوية بنات، حيث حرص خلالها على الاطمئنان على مستوى الطالبات بها، ومتابعة نسب الحضور والغياب، كما اطلع على أداء الطالبات خلال اختبارات الشهر السابقة.