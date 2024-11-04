التعليم تعلن ضوابط الترشح للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2025.. تعرف عليها

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، يتضمن الضوابط وإجراءات الترشح للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل باختبارات الدبلومات الفنية بنوعياتها المختلفة "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي" للعام الدراسي 2024/2025، حيث أكدت الوزارة بأنه يجب ألا يكون لدى المرشح أي مانع يحول دون الاشتراك في الامتحانات.

وأكدت الوزارة، بأن يقوم المرشحين باستيفاء استمارة الموانع واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم، وكذلك صحيفة الأحوال من موقع الوزارة (البوابة الإلكترونية) وذلك وفقاً للضوابط التالية:

- ألا يكون مرشحاً للعمل في مراكز توزيع الأسئلة.

- ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك فى أعمال الامتحانات للدبلومات الفنية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، بأن يكون ترشيح رؤساء اللجان والمراقبيين الأوائل من الفئات الأتية وهي:"موجه أول - موجه عام - موجه - مدير إدارة - مدير مرحلة مدير مدرسة - كبير معلمين - معلم خبير - معلم أول أ - رئيس قسم - وكيل أ - وكيل قسم تخصصية تعليم أو فنية تعليم".

وأضافت الوزارة، أن تقديم استمارة الترشح ليس اختيارياً بل على كل من تنطبق عليه شروط الترشح حيث أن العمل بالامتحانات العامة يعتبر واجب وطني، وتكليف رسمي يجب الالتزام به وذلك مراعاةً للأتى:

- إرسال كشف معتمد لجميع العاملين بمدارس التعليم الفنى بجميع نوعياتها من واقع دفاتر الحضور والانصراف مع ضرورة تقديم نسخة إلكترونية من هذه الكشوف على أسطوانة ضوئية.

- قيام المرشحين بتحرير استمارة الموانع وتراجع البيانات والأختام بالإدارة التعليمية والمديرية مع صحيفة الأحوال ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب بتفويض معتمد من طرفها بهذه الموانع وصحائف الأحوال مجمعة لكل مدرسة على حده على مستوى المديرية التعليمية، ولكل نوعية من نوعيات التعليم الفني كما سيتم استلام استمارات الموانع وصحائف الأحوال لكل مدرسة على حدة طبقاً للنموذج المرفق.