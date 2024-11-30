اتحاد "أمهات مصر" يشيد بتخرج أول دفعة من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بتخرج اليوم الدفعة الأولى من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد.

وأضافت عبير، في بيان السبت، أن مدارس التكنولوجيا الفنية هي نماذج تعليمية جيدة تهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل من خلال تقديم برامج تعليمية متخصصة تربط بين الجوانب النظرية والعملية، وربط التعليم بسوق العمل بالإضافة إلى اعتمادها على التعليم العملي بشكل كبير، مما يساعد الطلاب في اكتساب خبرات تطبيقية في مجالات مختلفة مع توفير فرص عمل مستقبلية.

ودعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أولياء الأمور لتعريف وتشجيع أبنائهم على الالتحاق بالمدارس التكنولوجية الفنية المتقدمة، ومدى الاستفادة والنفع الكبير للطالب، حيث يتم تقديم تجربة تعليمية متكاملة بدعم من الدولة يجمع بين الجوانب النظرية والعملية وتؤهل الطالب لسوق العمل وحصوله على شهادات معتمدة محليًا ودوليًا.

كما طلبت، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التوسع أكثر في إنشاء مدارس تكنولوجية مثل مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية وعقد المزيد من الشراكات بين الوزارات والمؤسسات بإنشاء هذه المدارس في جميع المحافظات.

جدير بالذكر أن مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية انطلقت عام 2021، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ومحافظة بورسعيد، وبالاشتراك مع مؤسسة إيوك، وشركة الغاز الطبيعي المصرية القابضة وشركة بترول بلاعيم ومؤسسة السويدي اليكتريك، وذلك بهدف تعزيز مهارات الشباب التقنية لتحسين فرص العمل في محافظة بورسعيد من خلال تعليم وتدريب تقنيين مهنيين ممتازين، إلى جانب تلبية احتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالنمو الاقتصادي في مصر.

وتضم مدرسة حقل ظهر التكنولوجية الفنية المتقدمة، 5 أقسام، تتضمن تخصصات: صيانة وتشغيل معدات الطاقة، والصيانة الكهربائية، والشبكات وأمن المعلومات، واللوجستيات، وصيانة السيارات والمركبات الخفيفة.

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